Jandarmadan Efeler'deki Öğrencilere Siber Zorbalık Eğitimi

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekiplerince 198 öğrenciye siber zorbalık ve güvenli internet eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, SİBER Şube Suçlarla Şube Müdürlüğü personellerince Efeler ilçesi Yılmazköy İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören 198 öğrenci ve 17 öğretmene "Bir Ders de Jandarmadan" faaliyeti kapsamında eğitim verildi. Yapılan eğitimlerde öğrencilere Suçtan Korunma ve Kişisel Güvenlik, Siber Zorbalık ve Güvenli İnternet Kullanımı, Jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler verildi. Anasınıfı öğrencilerine ise yüz boyaması yapılarak öğrencilere balon ve Türk Bayrağı hediye edildi. - AYDIN