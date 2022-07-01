Jandarmadan düzensiz göçmenlere geçit yok: 59 Afgan göçmen yakalandı - Haberler

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Jandarmadan düzensiz göçmenlere geçit yok: 59 Afgan göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan düzensiz göçmenlere geçit yok: 59 Afgan göçmen yakalandıİZMİR İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Seferihisar ilçesinde 59 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile birlikte organizatör olduğu tespit edilen 1 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadan düzensiz göçmenlere geçit yok: 59 Afgan göçmen yakalandı

İZMİR İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Seferihisar ilçesinde 59 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile birlikte organizatör olduğu tespit edilen 1 şüpheliyi yakaladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda harekete geçti. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda Seferihisar ilçesi, Atatürk Mahallesinde 59 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile olayın organizatörü olduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheli, şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yakalanan 59 düzensiz göçmen de adli ve idari işlemleri tamamlanarak İzmir Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten - 3. Sayfa

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