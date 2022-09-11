Jandarmadan durdurduğu araçlardan uyuşturucu çıktı 3. Sayfa Haberleri Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin durdurduğu araçlardan uyuşturucu çıktı. Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin durdurduğu araçlardan uyuşturucu çıktı. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 10-11 Eylül 2022 tarihlerinde Kilimli ve Kozlu ilçelerinde durdurulan araçlardan uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 3 şahsın üzerinde ve eşyalarında adli makamlardan alınan karar gereği yapılan arama sonucunda bir adet içime hazır vaziyette içerisinde esrar olan madde, 7 gram esrar, 1 adet esrar içmede kullanılan sigara kağıdı, 6 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan üç şüpheli ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak Jandarma Tragger 3. Sayfa Haberler

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