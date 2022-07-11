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Jandarmadan dronlu trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan dronlu trafik denetimi

Düzce'de Kurban Bayramı'nda yollarda yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı jandarma ekipleri ilçe yollarında dron ile trafik denetimi yaptı.

Düzce'de Kurban Bayramı'nda yollarda yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı jandarma ekipleri ilçe yollarında dron ile trafik denetimi yaptı.

Düzce ile ilçeleri birbirine bağlayan yollarca İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı timlerce trafik denetimi yapıldı. Bayramlaşmalarda yoğunlaşan yollarda yapılan denetimlerde dron da kullanıldı. Gölyaka ilçe yolu ile Merkez Aydınpınar yolu güzergahlarında yapılan denetimlerde Kırmızı ışık ve emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında kırmızı ışık kuralına uymadığı, emniyet kemeri kullanmadığı ve araç muayene süresinin geçtiği tespit edilen 8 araç sürücüsüne 2 bin 722 TL idari işlem yapıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kurban Bayramı Jandarma Düzce 3. Sayfa Haberler

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