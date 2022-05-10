Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı - Haberler

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Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

Ülkemizde faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar ve detaylı araştırmalar neticesinde; Suriye'de bulundukları dönem içerisinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 2 şüphelinin yakalanması ve delillerin ele geçirilmesine yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. ekiplerce şahısların Melikgazi ilçesindeki ikametlerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca ikamette yapılan aramalarda da birçok dijital materyal ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Terör Örgütü, Jandarma, Kayseri, DEAŞ, 3. Sayfa, Haberler

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