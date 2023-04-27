Jandarmadan Datça'da uyuşturucu operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Datça İlçesi İskele Mahallesinde ikamet eden T.D. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi aldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Datça İlçesi İskele Mahallesinde ikamet eden T.D. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin evinde uyuşturucu madde arama köpeği 'Mendil' ile arama yapıldı.

Datça Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan aramada, bir miktar kubar esrar ve metamfetamin ile 74 adet sentetik hap, extasy hap, hassas terazi ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - MUĞLA