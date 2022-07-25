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Son Dakika | Jandarmadan 'Antepfıstığı' nöbeti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Jandarmadan 'Antepfıstığı' nöbeti Fıstık hırsızlığına karşı havadan dron, yerden de devriye ekiplerle silahlı nöbet tutuluyor 17 sabit yol kontrol noktası oluşturuldu, ekipler devriyeye başladı Gaziantep'te yaklaşan 'Antepfıstığı' hasadı öncesi artan fıstık hırsızlıklarının önüne geçmek...

Jandarmadan 'Antepfıstığı' nöbeti

Fıstık hırsızlığına karşı havadan dron, yerden de devriye ekiplerle silahlı nöbet tutuluyor

17 sabit yol kontrol noktası oluşturuldu, ekipler devriyeye başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaklaşan 'Antepfıstığı' hasadı öncesi artan fıstık hırsızlıklarının önüne geçmek isteyen jandarma ekipleri, 17 sabit yol kontrol noktası kurarak dron, gece-gündüz görüşlü dürbün ve teknik-fiziki takip cihazlarıyla önlem aldı.

Gaziantep'te yaklaşan 'Antepfıstığı' hasadı öncesi artan fıstık hırsızlıklarının önüne geçmek için çok sayıda tedbir devreye sokuldu. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yaklaşan 'Antepfıstığı' hasadı öncesi artan fıstık hırsızlıklarını önlemek için bir dizi önlem aldı.

17 sabit yol kontrol noktası oluşturuldu, ekipler devriyeye başladı

İlk hasat döneminde ekonomik değeriyle dikkat çeken Antepfıstığı hırsızlıklarının önüne geçmek isteyen Gaziantep Jandarması, fıstığın yoğun olarak yetiştirildiği ilçelerde 17 sabit yol kontrol noktası oluşturdu. Jandarma ekipleri alınan önlemler çerçevesinde ekipleri komando timleri ve güvenlik korucuları ile desteklerken, daha önce fıstık hırsızlığına karışan tüm şüpheliler de takip altına alındı.

Gece-gündüz görüşlü dürbün ve teknik-fiziki takip cihazlarıyla önlem alındı

Ekipler, fıstık hırsızlığıyla mücadele için dron, gece-gündüz görüşlü dürbün ve teknik-fiziki takip cihazlarının kullanımını artırdı. Ekipler, gece-gündüz komando ve güvenlik korucusu takviyeli timlerle tarlalarda ve yollarda fıstık üreticileri ile koordineli olarak sürekli devriye faaliyeti de yürütecek.

İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - 3. Sayfa

Gaziantep Jandarma Komando 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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