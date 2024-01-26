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Gaziantep'te Kaçak Sigara Operasyonu: 660 Bin TL Değerinde Sigara Ele Geçirildi

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 660 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şehitkamil, Şahinbey, İslahiye ve Nizip ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, 23 bin adet boş makaron, 13 bin 53 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 bin 600 adet dolu makaron da ele geçirildi. Yakalanan 20 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 660 bin değerinde kaçak sigara ele geçirilirdi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil, Şahinbey, İslahiye ve Nizip ilçelerinde operasyon yapıldı. Operasyonda 23 bin adet boş makaron, 13 bin 53 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 600 adet dolu makaron ele geçirildi.

Yakalanan 20 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Jandarma Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Haberler

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