Jandarmadan 560 siteye erişim engeli

Denizli'de Nisan ayı boyunca yasal olmayan 560 internet sitesine jandarma tarafından erişim engeli getirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2022 Nisan ayı boyunca uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, terör örgütü propagandası ve müstehcen içerikli suç paylaşımlarını içeren internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespiti ve erişiminin engellenmesi maksadıyla çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde; yurtdışı üzerinden yayın yapan 294 adet yasadışı bahis, 227 adet müstehcen, 24 adet terör örgütü propagandası ve 15 adet uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi tespit edildi.

Konu ile ilgili olarak 5651 sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8'inci maddesi gereğince; toplam 560 adet internet sitesine erişimin engellenmesi sağlandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa