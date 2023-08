Jandarmada rütbe terfi heyecanı

Manisa Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanlığı 'Rütbe Terfi Töreni'ne katıldı. Vali Ünlü rütbe alan personele rütbelerini takdim ederken görevlerinde başarılar diledi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı emrinde subay, astsubay ve uzman jandarma rütbesinde görev yapan 211 personel bir üst rütbeye terfi etti. İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Rütbe Terfi Törenine; Vali Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in kutlama mesajı ve terfi kararının okunmasıyla devam etti. Bir üst rütbeye terfi eden jandarma personeli isimlerinin tek tek okunarak rütbeleri; Vali Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş tarafından takıldı.

'Kazanılan her bir terfi alın teri ve çabanın mükafatı'

Vali Ünlü, yaptığı konuşmasında "Kahraman ordumuzun kahraman mensuplarının, ülkemizin tamamında bütün milletimizin huzur ve güvenliğini temin ve tesis için gece gündüz demeden 24 saat esasına göre fedakarca çalışan arkadaşlarımızın mensubu olduğu bu köklü teşkilatın rütbe terfi törenine katılmaktan ve aranızda bulunmaktan son derece mutlu ve bahtiyar olduğumu öncelikle ifade etmek istiyorum. Sizler bu güzide teşkilatta başarılı çalışmaların sonucu bir üst rütbeye yükselmeye, terfiye hak kazandınız. Kazanılan her bir terfi alın teri ve çabanın bir mükafatı olmakla birlikte aynı zamanda sorumlulukların ve sizlerden beklentilerin de arttığını gösteren bir emaredir. Sizlerin bu sorumluluk bilinci ile Jandarma Teşkilatını daha da yüksek seviyelere taşıyacağınıza olan inancım tamdır." dedi.

"Vatandaşların ayağına değecek çakıldan bile sorumluyuz"

Bir üst rütbeye terfi eden jandarma personelini tebrik eden Vali Ünlü, "Hepinizi içtenlikle tebrik ediyor, ailelerinizle beraber mutlu bir hayat temenni ediyorum. Başarılarınızın ve başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. Jandarma ve Emniyet Teşkilatımızın Manisa'mızın huzurunu, güvenini temini ve tesisi anlamında örnek çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyorum. Sayın Bakanımızın da ifade ettikleri gibi bizler sokaktaki her vatandaşımızın ayağına değecek çakıldan dahi sorumluyuz. Ama bunun yanında esas bizim odak noktamız mücadele edeceğimiz çeteler, organize suç örgütleri, çocuklarımızı zehirleyen tacirler, göçmen kaçakçılığı, organize suç örgütleri bunlarla örgütlü mücadele edeceğiz. Emniyetimiz ve jandarmamızla hep beraber tek yürek olarak gerekli koordinasyonu benim başkanlığımda yaparak inşallah Manisa'mızda önemli asayiş uygulamalarına ve önemli çalışmalara imza atacağız. Bu anlamda Valilik olarak biz de her türlü imkanı, kabiliyeti yapmaya, temin etmeye her zaman hazırız. Jandarma vatandaşımızın 24 saat yanında, yakınında ve yardımındadır. Bunun en münhasır örneği çiftçimizin tarlasını süren jandarma personelimiz, köyde mahsur kalan yaşlı amcamızı, teyzemizi sırtında arabasına kadar taşıyıp hastaneye götüren kahraman jandarmamız sadece güvenlik ve asayiş değil vatandaşlarımızın dara düştüğünde, sıkıntıya düştüğü her noktada yanında hissettiği bu köklü kuruluş bizler için her zaman bir iftihar vesilesidir. Onun kardeş teşkilatı Emniyet Teşkilatı ile birlikte inşallah Manisa'mızda huzuru güveni birlikte sağlayıp mazlumun umudu, hainin de korkulu rüyası olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyor; aziz şehitlerimizi ve hayatını kaybeden kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyor; hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Onları da buradan şükranla anıyorum. Yeni terfilerin sizlere, ailenize ve teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Tören, hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile sona erdi. - MANİSA