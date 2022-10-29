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Jandarma ve polisten muhteşem gösteri: Dosta güven düşmana korku saldılar

3. Sayfa Haberleri

Jandarma ve polisten muhteşem gösteri: Dosta güven düşmana korku saldılar

Tekirdağ'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde jandarma komandoların silahlı hareket gösterileri ve motosikletli polis ekiplerinin akrobatik hareketleri nefes kesti.

Tekirdağ'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde jandarma komandoların silahlı hareket gösterileri ve motosikletli polis ekiplerinin akrobatik hareketleri nefes kesti.

Cumhuriyet Bayramının 99'uncu yılı gösterileri çerçevesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca kentteki kutlama meydanında özel gösteriler düzenlendi. Kutlama programına vatandaşlarda yoğun katılım gösterirken, ilk etapta jandarma komandolar, silahlı hareket gösterisi yaptı. Ardından ise İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli ekipleri motosikletlerin üzerinde akrobatik hareketler gösterisi yaptı.

Motosikletli polislerin gösterisi ve jandarma komandoların silahlı hareket gösterisi vatandaşlar tarafından büyük alkış topladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Tekirdağ Jandarma 3. Sayfa Haberler

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