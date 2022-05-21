Jandarma vatandaş oldu otobüsleri denetledi - Haberler

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Jandarma vatandaş oldu otobüsleri denetledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarma vatandaş oldu otobüsleri denetledi

Düzce'de jandarma Trafik ekipleri sivil kıyafetlerle yolcu otobüslerinde denetim yaptı.

Düzce'de jandarma Trafik ekipleri sivil kıyafetlerle yolcu otobüslerinde denetim yaptı. Yolcu kılığına giren jandarma trafik ekipleri, denetimler sonunda yolcuları uyarmayı da ihmal etmedi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sivil kıyafetlerini giyerek yolcu otobüslerinde yolcu olarak bindi. Düzce- Akçakoca arasında yolcu taşıyan otobüse Düzce şehirlerarası otogarından sivil kıyafetli ve normal yolcu gibi binen jandarma trafik ekibi Akçakoca Trafik Kısım Komutanlığı hizmet binasına kadar yolculuk yaptı. Yolculuk esnasında, otobüs şoförünün emniyet kemerini kullanmadığını tespit eden ekipler, Akçakoca Trafik Kısım Komutanlığı önündeki kontrol noktasında otobüsü durdurdular.

Otobüs şoförüne 196 TL idari para cezası uygulayan Jandarma trafik ekibi ayrıca otobüste bulunan yolcuları uyarmayı da ihmal etmedi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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