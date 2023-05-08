Jandarma Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel geçirdiği trafik kazası sonucu şehit oldu

Ispartalı Jandarma Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel, Nevşehir'de geçirdiği trafik kazası sonucu şehit oldu.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ispartalı Jandarma Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel (21), görevli olduğu Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı nizamiyesi önünde 7 Mayıs tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı. Kabayel, sevk edildiği Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Oğuzhan Kabayel'in naaşı, bugün kılınacak ikindi namazını müteakip Isparta Valiliği önünde düzenlenecek olan cenaze töreninin ardından Isparta Şehitliği'ne defnedilecek. - ISPARTA