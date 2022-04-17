Jandarma uyuşturucuya geçit vermedi - Haberler

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Jandarma uyuşturucuya geçit vermedi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarma uyuşturucuya geçit vermedi

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır, Mersin, Hakkari ve Van'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

DİYARBAKIR (İHA) - Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır, Mersin, Hakkari ve Van'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mersin, Hakkari, Diyarbakır ve Van İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 258 kilo kokain, 14 kilo 500 gram eroin, 40 kilo toz esrar ve 10 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirilerek, olaylarda 3 şüpheli yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Jandarma uyuşturucuya geçit vermedi

Jandarma uyuşturucuya geçit vermedi

Jandarma uyuşturucuya geçit vermedi

Jandarma uyuşturucuya geçit vermedi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır, Uyuşturucu, Hakkari, Van, 3. Sayfa, Haberler

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