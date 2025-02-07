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Jandarma Uyuşturucu Tacirini Yakaladı

Jandarma Uyuşturucu Tacirini Yakaladı
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Afyonkarahisar'da jandarma, çeşitli kentlerden uyuşturucu madde getiren M.V. isimli şahsı, yapmadığı satış öncesinde yakaladı. Baskında önemli miktarda uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri takibi aldığı zehir tacirini farklı kentlerden getirdiği uyuşturucu maddeleri satamadan yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.V. isimli şahsın, çeşitli yollardan temin ettiği uyuşturucu maddeleri Sülün beldesinde satacağı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler şansın kent merkezinde ki evine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada

25 adet sentetik ecza hap, 1 adet extacy uyuşturucu hap, 272 kullanımlık bonzai ve 33 bin 500 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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