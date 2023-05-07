Jandarma uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda 8 şüpheli, şahsın üzerinde uyuşturucu madde yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarda; Germencik, Köşk, Söke, Nazilli ilçelerinde icra edilen devriyeler esnasında 8 şüpheli şahsın üzerinde yapılan kaba üst arada bir miktar uyuşturucu madde (6 gram metamfetamin) ele geçirdi. 6 şüpheli şahsın uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, olayla ilgili adli süreç devam ediyor. - AYDIN