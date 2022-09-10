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Jandarma uygulamada 3 bin 162 kişiyi sorguladı

3. Sayfa Haberleri

Jandarma uygulamada 3 bin 162 kişiyi sorguladı

Zonguldak'ta jandarma ekipleri halkı rahatsız eden şahıslara yönelik uygulama yaptı.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri halkı rahatsız eden şahıslara yönelik uygulama yaptı. Uygulamada yoklama kaçağı üç kişi, yaralama suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 57 ekip ve 189 personelin katılımıyla 12.00 ile 23.00 saatleri arasında 'mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik uygulama' gerçekleştirildi. Uygulamada; 214 umuma açık iş yeri kontrol edildi. 3 bin 162 şahıs ve 131 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalar sonucunda; yoklama kaçağı olarak aranan 3 şahıs, taksirle yangına neden olma suçundan aranan 1 şahıs ve kayıp olarak aranan 1 şahıs hakkında işlem yapıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Jandarma 3. Sayfa Haberler

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