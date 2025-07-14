Jandarma Üsteğmen Coşkun Kurt, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na Atandı

Jandarma Üsteğmen Coşkun Kurt, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na Atandı
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Balıkesir Susurluk İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Üsteğmen Coşkun Kurt, Samsun Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına atandı ve göreve başladı. Kurt, ilçedeki vatandaşların güvenliği için 7/24 hizmet vereceklerini açıkladı.

Samsun Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Üsteğmen Coşkun Kurt, görevine başladı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na, Balıkesir Susurluk İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Üsteğmen Coşkun Kurt atandı. Önceki görev yerinden ayrıldıktan sonra yeni görev yeri olan Çarşamba'ya gelen İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Kurt, ilçedeki görevine başladı.

Vatandaşların huzuru ve güvenini yasalar çerçevesinde sağlamaya çalışacaklarını söyleyen Üsteğmen Coşkun Kurt, "Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı olarak tüm vatandaşlarımıza kapımız daima açık. İlçe halkımızın can ve mal güvenliği bizim için çok önemli. Görev süremiz boyunca 7-24 ilçe halkımıza hizmet vermek için ekip arkadaşlarımla görevimizin başında olacağız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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