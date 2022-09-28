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Jandarma, trafik denetimi için tim oluşturdu

3. Sayfa Haberleri

Jandarma, trafik denetimi için tim oluşturdu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, bölgesindeki araçların detaylı denetimi için Trafik Teknik İnceleme ve Denetim Timi oluşturdu.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, bölgesindeki araçların detaylı denetimi için Trafik Teknik İnceleme ve Denetim Timi oluşturdu.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından jandarma bölgesinde görev yapmak üzere Jandarma Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Teknik İnceleme ve Denetim Timi oluşturuldu. Tim, özellikle yolcu ve yük taşıyan ticari araçların detaylı denetimini gerçekleştirecek. Denetimde, araçların teknik donanım, şase ve motor numaraları uygunluğu, plaka standartlığı, fren sistemleri, ışık donanımı, lastik durumu, araçta bulunması gereken malzemeler ve ayrım işaretleri, emniyet kemeri, ön ve arka camların sağlamlık ve görüş açıklığı ile silecekler gibi iç ve dış donanımların detaylı kontrolleri yapılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma İnceleme Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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