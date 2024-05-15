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Jandarma tarafından uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

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Samsun'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışma sonucu T.U., F.B.D. ve E.Ç.'nin içinde bulunduğu araçta ve üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3 gram kokain, 9 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 5 gram kubar esrar, 3 adet sentetik ecza hap, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. F.B.D. ve E.Ç. serbest bırakılırken, olayla ilgili T.U. gözaltına alındı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgulanmaları tamamlanan T.U. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.U., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Güncel Haberler

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