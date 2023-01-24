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Jandarma şüphesinde haklı çıktı, hırsızları yakaladı

3. Sayfa Haberleri

Jandarma şüphesinde haklı çıktı, hırsızları yakaladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları şahısların, hırsızlık olayına karıştıklarını tespit ederek yakaladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları şahısların, hırsızlık olayına karıştıklarını tespit ederek yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekipleri Güzelçamlı Mahallesi'nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında (S.Y) ve (M.G) isimli şahısları şüphe üzerine durdurdu. Şahısların yapılan üst aramasında (R.Ö) isimli başka bir şahsa ait çalındığı değerlendirilen cüzdan, kimlik, banka kartları, çeşitli cins ve özelliklerde nereye ait olduğu bilinmeyen 20 adet anahtar bulundu. Ayrıca ellerinde bulunan çanta içerisinde hırsızlık sonucu ele geçirildiği değerlendirilen yaklaşık 25 kilogram çeşitli ebatlarda kesilmiş halde bakır kablo, bakır klima hortumları ve uyuşturucu içiminde kullanılan bong aparatı ele geçirildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş ekiplerince yapılan araştırma sonucu R.Ö. isimli şahsın bağda çalışırken ağaca asmış olduğu montun cebinden kimlik, cüzdan ve banka kartlarının çalındığı tespit edildi. Bakır malzemelerin ise bölgede faaliyet yürüten bir otelden çalındığı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin sağlık kontrolünde yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası Jandarma Banka Aydın 3. Sayfa Haberler

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