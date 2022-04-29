Jandarma şüphelendiği araçta 2 adet salep soğanı ele geçirdi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 2 adet Salep soğanı ele geçirdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kdz. Ereğli ilçesi Delihakkı mevkiinde, dün şüpheli bir aracı durdurarak araç içerisinde arama yaptı. Jandarma ekipleri yaptıkları aramada araç içerisinde 2 adet Salep Soğanı tespit ederek, muhafaza altına aldı. Konuyla ilgili olarak 1 şahıs hakkında tutanak düzenlenirken, Kdz. Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklara bilgi verilip, muhafaza altına alınan 2 adet Salep Soğanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa