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Jandarma şüphe üzerine durdurdu, uyuşturucu madde çıktı

Jandarma şüphe üzerine durdurdu, uyuşturucu madde çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu otomobilde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu otomobilde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Sarılar Mahallesi Karayolları Küme Evleri mevkiinde Jandarma Asayiş ve Motosiklet Timi tarafından önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi. Devriye sırasında durdurulan bir otomobildeki B.Ş. ve K.K.'nin kimlik sorgusu yapıldı. Şüpheli davranışlarda bulunan şahısların otomobil ve üzerlerinde yapılan aramada, sigara paketi içerisinde 3,1 gram metamfetamin, 7,2 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler

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