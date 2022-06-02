Jandarma suçlulara göz açtırmıyor - Haberler

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Jandarma suçlulara göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarma suçlulara göz açtırmıyor

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suçlulara göz açtırmıyor.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan özel ekipler suç ve suçlularla etkin bir mücadele yürütüyor.

Mayıs ayı içerisinde 18 hırsızlık olayını aydınlatan özel ekipler, 27 şüpheli hakkında işlem yaptı. Yakalanan şahısların ikamet adresleri ve malzemeleri sattıkları iş yerlerinde yapılan aramalar sonucu ele geçirilen malzemeler teşhis işlemlerini ardından mağdurlara teslim edildi.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklama da, "Çorum İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik önleyici tedbirlere ve şüphelilerin yakalanması çalışmalarına aralıksız devam edilmekte olup vatandaşlarımızın şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Jandarma'ya bildirmesi olayların önlenmesi ve aydınlatılmasına büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Çorum 3. Sayfa Haberler

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