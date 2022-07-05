Jandarma suç ve suçluya geçit vermedi

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca haziran ayındaki denetimlerde 120 bin 438 şahıs, 43 bin 831 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 477 şüpheli ile terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 2 şahıs yakalandı, 14 kayıp şahıs bulundu ve 15 adet tabanca ele geçirildi.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca; halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele çerçevesinde; 01-30 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde; 117 kaçakçılık olayı meydana geldi, olaylarda 136 şahıs yakalandı. 3 bin 081 kök kenevir bitkisi, 12 bin 154 gram kubar esrar, 1.973 adet sentetik hap, 327 gram muhtelif uyuşturucu madde, 493 paket kaçak sigara, 16 adet tarihi obje ve 78 bin 800 adet dolu makaron ele geçirildi.

Trafik timlerince; 43 bin 210 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 2 bin 856 araç sürücüsü, 2 bin 759 öğrenci ve 924 yaya olmak üzere toplam 6 bin 539 vatandaşa trafik kuralları konusunda eğitim verildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa