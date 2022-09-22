Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarma, sigara hırsızlarını yakaladı

3. Sayfa Haberleri

Jandarma, sigara hırsızlarını yakaladı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde işletmeden sigara çalan hırsızlar jandarma tarafından yakalandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde işletmeden sigara çalan hırsızlar jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana geldi. Hırsızlar bir iş yerinden sigara çaldı. Olay ile ilgili Besni İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan planlı ve titiz çalışma yaptı. Jandarma ekipleri daha önceden başka bir hırsızlık olayı şüphelisi olduğu değerlendirilen M.Y. ile yanında bulunan F.S., Ö.V. isimli şahıslar Adıyaman İl Merkezinde bulunan bir işletmeye çalmış oldukları 136 paket sigarayı satmaya çalıştıkları esnada suç üstü yakalandı.

Şüpheliler ile ilgili adli işlemler sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Adıyaman Jandarma 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title