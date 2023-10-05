Jandarma siber suçlar konusunda uyarıyor

Trabzon'da geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde jandarma sorumluluk bölgesinde internet ortamında toplam 14 kişi 482 bin 599 TL dolandırıldı.

Konuyla ilgili trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, insanların gelişen teknoloji ile beraber tüm günlük faaliyetlerini dijital dünya üzerinden yapmaya başlaması ile birlikte dolandırıcıların hedefi haline de gelmeye başladığı vurgulandı. Özellikle pandemi döneminde meydana gelen kısıtlanmış ortam da insanları e-ticarete yönlenmesine devamında da alışkanlık haline gelmeye başladığını bunun da dolandırıcıların dikkatini çektiği belirtilen açıklamada "İnsanların aynı ürüne daha cazip fiyatlarla ulaşmak istemeleri ise dolandırıcılar için yeni yöntemler ile insanları hedef haline getirdi. Özellikle de ev kadınlarının tercih ettiği evde iş arayışları da dolandırıcılar için kullanılan yöntemlerden bazıları arasında gösterilebilmektedir. Aynı zamanda dünya da devam eden ekonomik durgunluk ise insanları kolay para arayışına yitmekte, ucuz altın, yüksek kar payı, yüksek döviz kuru gibi yalanlarla dolandırılmaktadır. Eylül 2023 ayı içerisinde Trabzon İl J.K.lığı sorumluluk sahasında meydana gelen 14 olay da vatandaşlarımız toplam 482599 (Dörtyüz Seksenikibin beşyüz doksan dokuz) TL. dolandırılmışlardır. Bu dolandırıcılık olaylarında en çok yüksek kar payı, araç kiralama, otel rezervasyonları ve evde iş (Paketleme, Ütüleme, Katlama vb.) ilanları üzerinden dolandırılmalar dikkat çekmektedir. Genellikle yüksek yaş grubu insanlar veya ev kadınları dolandırıcılık mağduru kişiler arasında dikkat çekmektedir. Vatandaşların araç kiralama ve otel kiralama işlemlerini mutlaka güvenilir ve toplum tarafından kabul görmüş ve mutlaka güvenlik sertifikası olan (https://) başlangıçlı sitelerden tercih etmelilerdir" ifadelerine yer verildi. - TRABZON