Jandarma personellerinden Kızılay'a kan bağışı - Haberler

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Jandarma personellerinden Kızılay'a kan bağışı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarma personellerinden Kızılay'a kan bağışı

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - VAN (İHA) – Van'ın Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde kurulan kan bağış aracına gelen askeri personeller kan bağışında bulundu. Personelin yoğun ilgi gösterdiği kan bağışının belirli zamanlarda düzenleneceği bildirildi. - VAN

Jandarma personellerinden Kızılay'a kan bağışı

Jandarma personellerinden Kızılay'a kan bağışı

Jandarma personellerinden Kızılay'a kan bağışı

Jandarma personellerinden Kızılay'a kan bağışı

Jandarma personellerinden Kızılay'a kan bağışı

Jandarma personellerinden Kızılay'a kan bağışı

Jandarma personellerinden Kızılay'a kan bağışı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Hisarcık, Muradiye, Kızılay, 3. Sayfa, Haberler

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