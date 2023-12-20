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Jandarma personelleri Ağrı'da okulları ziyaret ederek 'KADES' uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı

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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği personeli, Ağrı'da bulunan okulları ziyaret ederek 'KADES' uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca 'Mahremiyet' konusunda eğitim verildi ve KADES broşürleri dağıtıldı.

Jandarma personelleri Ağrı'da okulları ziyaret ederek "Kades" uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği personelince Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ile birlikte, Ağrı ili genelinde 1 Kasım 2023 - 13 Aralık 2023 tarihleri arasında 6 İlkokulda 277 öğrenci, 35 öğretmen ve 123 veli olmak üzere, toplam 435 kişinin katılımı ile 'Mahremiyet' konusunda eğitim verdi. Ayrıca KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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