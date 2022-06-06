Jandarma personeline 'Orman Yangını' eğitimi - Haberler

Jandarma personeline 'Orman Yangını' eğitimi Eskişehir'de 90 jandarma personeline 'Orman Yangınlarına Müdahale Esasları' eğitimi verildi. Eskişehir'de 90 jandarma personeline 'Orman Yangınlarına Müdahale Esasları' eğitimi verildi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli toplam 90 personele, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nde Orman İşletme Şefi olarak görevli Ömer Oğlakkaya tarafından 'Orman Yangınlarına Müdahale Esasları' konusunda eğitim verildi. Meydana gelebilecek orman yangınlarına müdahale edecek personel, orman yangını öncesi, esnası ve sonrasında gerçekleştireceği faaliyetler ve dikkat edeceği hususlar konusunda bilgilendirildi. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eskişehir Jandarma 3. Sayfa Haberler

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