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Jandarma personeline eğitim

Jandarma personeline eğitim

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı personeline kara avcılığı ile ilgili eğitim verdi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı personeline kara avcılığı ile ilgili eğitim verdi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı personeline kara avcılığı ile ilgili eğitim verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı arasında yapılan işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde jandarma personellerine 4915 sayılı kara avcılığı kanunu, 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu 2872 sayılı çevre kanunu hakkında bilgiler ve eğitimler verildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Jandarma Kilis 3. Sayfa Haberler

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