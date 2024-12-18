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Jandarma personeli şehit ailesi ve yaşlı vatandaş ziyaret etti

Jandarma personeli şehit ailesi ve yaşlı vatandaş ziyaret etti
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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından şehit ailesi ve yaşlı vatandaş ziyareti gerçekleştirildi.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından şehit ailesi ve yaşlı vatandaş ziyareti gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Ekipler, Sarıcakaya İlçesi'nde ikamet eden şehit ailesini ve yaşlı vatandaşı ziyaret etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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