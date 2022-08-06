Jandarma para dolu cüzdanı sahibine teslim etti Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma para dolu cüzdanı sahibine teslim etti. Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma para dolu cüzdanı sahibine teslim etti. Kalkan Mahallesinde, jandarma ekipleri buldukları bir cüzdanın sahibini belirlemek için çalışma yaptı. Yapılan kontrollerde cüzdanın M.B'ye ait olduğu belirlendi. İçinde farklı bankalara ait kredi kartları ve 2 bin 850 TL bulunan cüzdan M.B'ye teslim edildi. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler

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