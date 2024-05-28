Jandarma Operasyonuyla 2 Hükümlü Yakalandı

Jandarmanın yaptığı çalışmada 37 ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 2 şahıs yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 25 farklı dosyadan hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 8 yıldır bir şahıs ile 17 yıl hapis cezası bulunan 4 aydır aranan başka bir hükümlünün sürekli adres değiştirip farklı kimlikler kullandıklarını belirledi. Çalışmasını sürdüren ekipler, 2 şahsın da Antalya'nın Manavgat ilçesinde olduğu öğrendi. İlçedeki iki adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler şahısları yakaladı.

2 hükümlü jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN