Jandarma Operasyonunda Savaş Silahları Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri gerçekleşen operasyonda, ruhsatsız silahların gizlendiği yerlerde çok sayıda silah ve mermi bulundu. 19 zanlı gözaltına alındı.

Jandarma nereye baktıysa silah çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, samanlık, kayalık alan ve elektrikli süpürge makinesinin içerisine gizlenmiş çok sayıda silah buldu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 19 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda 6 adet uzun namlulu piyade tüfeği, 15 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet ruhsatsız av tüfeği, 45 adet şarjör, bin 67 adet farklı çap ve ebatlarda mermi ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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