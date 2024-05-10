Jandarma Operasyonunda 700 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Jandarma tarafından 20 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-16" operasyonlarında; 700 kilogram uyuşturucu madde ve 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 366 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Narkoçelik-16" operasyonlarında; 700 kilogram uyuşturucu madde ve 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek, 366 zehir taciri ve sokak satıcısının da yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu bilgileri verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; 230 ekip ve 980 jandarma personelinin katılımıyla Diyarbakır, Antalya, İzmir, Ağrı, Kastamonu, Amasya, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Sakarya, Van, Bingöl, Aydın, Tekirdağ, Çanakkale, Hatay, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kayseri olmak üzere 20 ilde 'Narkoçelik-16' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 461 kg esrar ele geçirildi, 4 zehir taciri yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 4 kilo 200 gram metamfetamin, 2.5 kg bonzai, 250 gr kokain, 4 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 39 sokak satıcısı yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 1 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 30 kg metamfetamin ele geçirildi, 5 sokak satıcısı yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 27 kg esrar ele geçirildi, 4 zehir taciri yakalandı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 68 sokak satıcısı yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda bin 308 adet uyuşturucu hap ve muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 31 sokak satıcısı yakalandı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda 40 kg metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 50 kg esrar, 4 kg metamfetamin ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 16 kg esrar ele geçirildi, 4 zehir taciri yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda 50 kg metamfetamin ve 3 kg esrar ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 5 kg esrar ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 3 bin 650 adet uyuşturucu hap ve muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 85 sokak satıcısı yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 500 gr skunk ve muhtelif miktarda esrar ele geçirildi, 11 sokak satıcısı yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 100 gr metamfetamin ele geçirildi, 4 zehir taciri yakalandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda 1,5 kg esrar ele geçirildi.

Afyon İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 8 bin 143 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 53 sokak satıcısı yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 11 sokak satıcısı yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 38 sokak satıcısı yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." - ANKARA