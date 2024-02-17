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Jandarma Operasyonunda 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Jandarma bölgesinde düzenlenen NARKOÇELİK-1 operasyonlarında 1 ton 68 kilogram uyuşturucu madde ile 51 bin 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 142 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Jandarma bölgesinde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 14 ilde düzenlenen "NARKOÇELİK-1" operasyonlarında; 1 ton 68 kilogram uyuşturucu madde ile 51 bin 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 142 zehir taciri ve sokak satıcısı ise yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, 14 ilde düzenlenen NARKOÇELİK-1 operasyonları çerçevesinde, 1 ton 68 kilogram uyuşturucu madde ile 51 bin 100 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca 142 zehir taciri ve sokak satıcısı ise yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 6 aylık takipli operasyonda; 35 kilogram eroin, 6 kilogram kokain,

13 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, suç örgütü elebaşılarının da aralarında bulunduğu 14 örgüt üyesi zehir taciri yakalandı. Ankara'da ise 3 bin 815 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 zehir tacirinin yakalandığı bilgisi paylaşıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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