Jandarma Operasyonunda 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Jandarma bölgesinde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 14 ilde düzenlenen "NARKOÇELİK-1" operasyonlarında; 1 ton 68 kilogram uyuşturucu madde ile 51 bin 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 142 zehir taciri ve sokak satıcısı ise yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, 14 ilde düzenlenen NARKOÇELİK-1 operasyonları çerçevesinde, 1 ton 68 kilogram uyuşturucu madde ile 51 bin 100 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca 142 zehir taciri ve sokak satıcısı ise yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 6 aylık takipli operasyonda; 35 kilogram eroin, 6 kilogram kokain,

13 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, suç örgütü elebaşılarının da aralarında bulunduğu 14 örgüt üyesi zehir taciri yakalandı. Ankara'da ise 3 bin 815 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 zehir tacirinin yakalandığı bilgisi paylaşıldı. - ANKARA