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Jandarma Operasyonlarıyla 113 Aranan Şahıs Yakalandı

Jandarma Operasyonlarıyla 113 Aranan Şahıs Yakalandı
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 10-16 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarla aranan 113 şahsı yakaladı. 32 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-16 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarla aranan şahısların yakalanmasına yönelik önemli bir başarıya imza attı. Operasyonlarda 113 aranan şahıs yakalanırken, bunlardan 32'si çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Jandarma ekipleri, il genelinde başlattıkları kapsamlı arama çalışmalarında, çeşitli suçlardan aranan şahısları tespit ederek yakaladı. Operasyonlar özellikle sabaha karşı başlatılan baskınlarla gerçekleştirildi. Yakalanan şahıslar arasında, çeşitli suçlardan aranmakta olan kişilerin bulunduğu öğrenildi. 32 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ve halkın huzurunun korunmasına yönelik çalışmaların hız kesmeden sürdürüleceği vurgulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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