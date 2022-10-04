Jandarma okul servis araçlarını denetledi 3. Sayfa Haberleri Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilerin huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarının sağlanması ve taşımacılık faaliyetinin mevzuata uygun sürdürülmesi amacıyla 33 servis aracında denetim yapıldı. Yol güzergahlarında ve okul önlerinde gerçekleştirilen denetimlerde şoförlerin de GBT sorgulamaları yapıldı. Öğrencilerin güvenli şekilde okula gidip gelmelerini sağlamak amacıyla eğitim öğretim yılı süresince denetimlerin aralıksız devam edileceği bildirildi. - KIRIKKALE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırıkkale Jandarma 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Jandarma okul servis araçlarını denetledi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.