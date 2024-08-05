Antalya İl Jandarma Komutanlığı, 'Köy Yolunda Trafikte Her şey Yolunda' projesi hakkında vatandaşlara eğitim verdi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, "Köy Yolunda Trafikte Her şey Yolunda" projesi hakkında vatandaşlara eğitim verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'nce "Köy Yolunda Trafikte Her şey Yolunda" projesi Antalya merkez ve ilçelerinde hayata geçirildi. Proje vatandaşlara aktarılarak, trafikte kaza yaşanmasını önlemek amacıyla kas ve yelek dağıtıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara "Köy yollarında trafikte yaşanan sorunlar, tehlikeler ve çözüm yolları, köy yollarında araç kullanırken dikkat edilecek hususlar, Motosiklet ileri ve güvenli sürüş, reflektör ve rops demiri kullanımı" konularında uygulamalı eğitimler verdi. Eğitimler kapsamında toplam 100 adet kask, 300 adet reflektif yelek ve 200 adet reflektör ile 4 bin adet el broşürü dağıtıldı. - ANTALYA