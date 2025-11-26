Jandarma Kış Lastiği Takılması İçin Vatandaşı Uyardı
Bilecik'te jandarma ekipleri, belde ve köylerde vatandaşları kış lastiği takılması hakkında bilgilendirerek kış koşullarında alınması gereken önlemleri anlattı.
Bilecik'te jandarma ekipleri belde ve köylerde vatandaşları kış lastiği takılması hakkında uyarılarda bulundu.
Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri Dodurga Beldesi bağlı köy kahvelerinde bulunan vatandaşları kış lastiğinin önemi hakkında bilgiler verdi. Ekipleri kış lastiğinin yanı sıra kış şartlarına karşı trafikte alınması gereken önlemler ve hız kurallarına uyulmasının önemi konularında eğitimler verilmiş olup vatandaşlardan gelen sorular cevaplandırıldı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa