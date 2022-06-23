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Jandarma kayıp keçileri dronle buldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarma kayıp keçileri dronle buldu

Aydın'ın Didim ilçesinde merada kaybolan keçiler, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları drone ile arama sonucunda bulundu.

Aydın'ın Didim ilçesinde merada kaybolan keçiler, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları drone ile arama sonucunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Yalıköy Mahallesi'nde hayvancılık yapan M.A, 50 adet küçük baş hayvanının kaybolduğunu ileri sürerek 112 ihbar hattından yardım istedi. Hayvan sürüsü sahibi çobanın keçilerini otlatmaya götürdüğü fakat sonradan bazı hayvanlarının gelmediğini Jandarmaya bildirmesinin ardından ekipler drone destekli arama çalışması yaptı. Kayıp olan keçiler çiftlikten 2 kilometre uzaklıktaki bir yerde bulunarak sahibine teslim edildi. Hayvan sahibi jandarma ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Didim Aydın 3. Sayfa Haberler

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