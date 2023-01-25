Jandarma kaybolan 45 küçükbaş hayvanı buldu 3. Sayfa Haberleri Kayseri'nin Develi ilçesinde kaybolan 45 adet küçükbaş hayvan, aynı gün içerisinde jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Kayseri'nin Develi ilçesinde kaybolan 45 adet küçükbaş hayvan, aynı gün içerisinde jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Develi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Epçe Mahallesinde hayvancılık yapan M.Ö.'nün 45 adet küçükbaş hayvanının kaybolduğu bilgisine üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda kaybolan 45 adet küçükbaş hayvan aynı gün içerisinde bulundu. Ekipler, bulunan 45 adet küçükbaş hayvanı sahibine teslim etti. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Jandarma Kayseri Develi 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Jandarma kaybolan 45 küçükbaş hayvanı buldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.