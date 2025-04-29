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Jandarma KARACA Timi, Trafik Kazalarını Aydınlatmada Kritik Rol Oynuyor

Jandarma KARACA Timi, Trafik Kazalarını Aydınlatmada Kritik Rol Oynuyor
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki KARACA Timi, trafik kazalarının detaylı araştırılması ve canlandırılması ile kazaların nedenlerini bilimsel yöntemlerle ortaya koyarak adaletin sağlanmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca, trafik güvenliğini artırmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlemekte.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Jandarma KARACA timi (Kaza Araştırma ve Canlandırma Timi), ilimizde ve çevre bölgelerde meydana gelen trafik kazalarının aydınlatılmasında kritik bir rol üstleniyor.

KARACA Timi'nin temel görevi, meydana gelen trafik kazalarının detaylı biçimde araştırılması, olay yerinde elde edilen bulgular ve teknik veriler doğrultusunda kazanın oluş şeklini bilimsel yöntemlerle ortaya koyuyor. Elde edilen veriler doğrultusunda gelişmiş simülasyon yazılımları kullanılarak kazanın canlandırması yapılmakta ve böylece kaza anı tüm yönleriyle analiz ediliyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde, kazaya neden olan temel unsurlar tespit edilmekte; sürücü kusurları, yol ve çevre faktörleri ile teknik arıza gibi etkenler detaylı raporlarla ortaya konuluyor. Hazırlanan bilimsel raporlar, adli ve idari merciler tarafından delil niteliğinde kullanılmakta, adaletin sağlanmasına katkı sunuyor.

KARACA Timi'nin çalışmaları, trafik güvenliğinin artırılması, benzer kazaların önlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından da büyük önem taşıyor. Ayrıca, eğitim faaliyetleri kapsamında da trafik personeline teknik destek sağlanıyor.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla teknik, bilimsel ve profesyonel yöntemlerle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edileceği ve halkın can ve mal güvenliği her zaman öncelikleri olacağı belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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