Jandarma kahramanları unutmuyor

Aydın'da jandarma ekipleri şehit kabirlerini ziyaret ederek, hem kabirlerin temizliğini yapıyor, hem de yıpranan bayrakları yenisi ile değiştiriyor.

Aydın'da jandarma ekipleri şehit kabirlerini ziyaret ederek, hem kabirlerin temizliğini yapıyor, hem de yıpranan bayrakları yenisi ile değiştiriyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından vatanı uğruna şehadete kavuşmuş kahramanların kabirlerini ziyaret ederek dua edip, kabirlerini temizliyor. Ayrıca, şanlı bayrağımız kontrol edilerek yıpranması durumunda yenisi ile değiştiriyor. - AYDIN