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Bursa İl Jandarma Komutanlığı, KADES ile şiddete 'dur' diyor

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' ve 'Kadına El Kalkmaz' mottosuyla vatandaşları bilgilendirmek için çeşitli noktalara giderek 313 kadın ve 186 erkek personel tarafından bilgilendirme yapıldı. Jandarma personelleri, kadınlara KADES uygulamasını tanıtarak indirmelerini sağladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı personelleri KADES ile şiddete 'dur' diyerek vatandaşları bilgilendirdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nca "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" ve "Kadına El Kalkmaz" mottosu ile çeşitli noktalara gidilerek, 313 kadın ve 186 erkek personel tarafından vatandaşlar bilgilendirildi. Jandarma personelleri daha sonra kadınlara KADES uygulamasını indirerek, tanıtımını yaptı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma KADES Bursa Güvenlik 3.Sayfa Teknoloji Haberler

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