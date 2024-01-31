Bursa İl Jandarma Komutanlığı, KADES ile şiddete 'dur' diyor

Bursa İl Jandarma Komutanlığı personelleri KADES ile şiddete 'dur' diyerek vatandaşları bilgilendirdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nca "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" ve "Kadına El Kalkmaz" mottosu ile çeşitli noktalara gidilerek, 313 kadın ve 186 erkek personel tarafından vatandaşlar bilgilendirildi. Jandarma personelleri daha sonra kadınlara KADES uygulamasını indirerek, tanıtımını yaptı. - BURSA