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Jandarma, İznik-Orhangazi Karayolunda Kapsamlı Trafik Denetimi Gerçekleştirdi

Jandarma, İznik-Orhangazi Karayolunda Kapsamlı Trafik Denetimi Gerçekleştirdi
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı, İznik-Orhangazi karayolunda havadan ve karadan eş zamanlı trafik denetimi yaptı. Denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edilerek gerekli işlemler uygulandı. Amaç, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önlenmesi.

Jandarmadan havadan ve karadan denetim

İznik- Orhangazi karayolunda ekipler kuş uçurtmadı

BURSA - Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında bulunan İznik-Orhangazi karayolunda trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Havadan ve karadan eş zamanlı olarak icra edilen denetim faaliyetlerinde, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edilerek gerekli işlemler uygulandı.

Denetimlerin temel amacı; trafik güvenliğini tehlikeye atan unsurların önüne geçmek ve ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesini sağlamak olarak açıklandı. Özellikle hız, emniyet kemeri kullanımı, hatalı sollama ve cep telefonu kullanımı gibi ihlaller üzerinde uygulamaya ağırlık verildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bursa'mızın huzuru ve vatandaşlarımızın seyahatleri sırasındaki can ve mal güvenliklerini sağlamak maksadıyla denetimlerimiz aynı azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, vatandaşlardan trafik kurallarına uymaları ve denetimlere anlayış göstermeleri konusunda duyarlılık beklediklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKAY ALTAY - 3.Sayfa
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