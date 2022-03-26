Jandarma huzur ve güven uygulamasında 19 tutuklama

MUĞLA (İHA) - Muğla İl Jandarma Komutanlığı Muğla genelinde sorumluluk bölgelerinde huzur ve güven uygulaması geçekleştirdi.

Aranan şahıslara yönelik huzur ve güven uygulaması çerçevesinde Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) tarafından çeşitli suçlardan adli arama kararı bulunan şahıslara yönelik 31 ayrı suçtan toplam 46 kişi yakalandı. JASAT timleri tarafından Yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, şantaj, yaralama, uyuşturucu, belgede sahtecilik gibi toplam 31 ayrı suçtan 46 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 46 şüpheliden 19'u çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanmış, 27 şahıs ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MUĞLA