Jandarma hırsızları suçüstü yakaladı: 3 tutuklu - Haberler

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Jandarma hırsızları suçüstü yakaladı: 3 tutuklu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarma hırsızları suçüstü yakaladı: 3 tutuklu

Zonguldak'ta bir depodaki demirleri oksijen tüpüyle kesmeye çalışan 4 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta bir depodaki demirleri oksijen tüpüyle kesmeye çalışan 4 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay Çaycuma ilçesine bağlı İhsanoğlu köyünde yaşandı. Bir kişiye ait depoda bulunan demirlerin oksijen tüpü ile kesmeye çalışan 4 şüpheli, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olay yerinde yakalanan bir adet oksijen kaynağı ve tüpü, bir adet 12 kilogramlık ev tipi mutfak tüpü ve bir adet manivelaya da el konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma dahilinde adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri serbest bırakılırken diğer üçü ise Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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