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Jandarma hem denetledi hem de şeker ikram etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarma hem denetledi hem de şeker ikram etti

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 3 saatlik uygulamada 310 vatandaş ve 193 araç kontrol edildi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 3 saatlik uygulamada 310 vatandaş ve 193 araç kontrol edildi. Ekipler ayrıca denetimin yanı sıra sürücü ve araçlardaki kişilere şeker ikramında bulundu.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafikte denetimler arttırıldı. Bu çerçevede Kaynarca-Adapazarı duble karayolu üzerinde jandarma ekiplerince denetim gerçekleştirildi. 3 saatlik denetim neticesinde; 310 kişinin sorgusu yapılırken, 193 araçta kontrol edildi. 4 araç trafikten men edilirken toplam 5 araca ise cezai işlem uygulandı. Ekipler bunun yanı sıra yoldaki vatandaşlara şeker ikramında bulunmayı da ihmal etmedi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ramazan Bayramı, Jandarma, Sakarya, Tragger, 3. Sayfa, Haberler

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